Utair опроверг возгорание двигателя самолета во Внуково

Авиакомпания Utair опровергла информацию о загоревшемся двигателе на рейсе Москва-Махачкала. В пресс-службе перевозчика пояснили, что во Внуково произошел выброс пламени из силовой установки. Пассажиры, которые открыли аварийный люк и подняли панику, могут быть оштрафованы.

Напомним, пассажиры заметили огонь в районе двигателя и решили воспользоваться аварийным выходом. В пресс-службе Utair Накануне.RU заявили, что угрозы безопасности пассажиров и самолета не было - сильный порыв ветра привел к выбросу пламени из силовой установки.

"Пилоты стандартно устраняют такой выброс, снизив обороты двигателя", - пояснили в пресс-службе.

Командир воздушного судна сделала объявление в салоне о штатной ситуации, однако, трое пассажиров подняли панику и воспользовались аварийным выходом. Скрыла лайнера в салон их вернули бортпроводники. Полиция составила в отношении пассажиров акт о нарушении правил поведения на борту воздушного судна.