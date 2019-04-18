18 Апреля 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Москва

Utair опроверг возгорание двигателя самолета во Внуково

Авиакомпания Utair опровергла информацию о загоревшемся двигателе на рейсе Москва-Махачкала. В пресс-службе перевозчика пояснили, что во Внуково произошел выброс пламени из силовой установки. Пассажиры, которые открыли аварийный люк и подняли панику, могут быть оштрафованы.

Напомним, пассажиры заметили огонь в районе двигателя и решили воспользоваться аварийным выходом. В пресс-службе Utair Накануне.RU заявили, что угрозы безопасности пассажиров и самолета не было - сильный порыв ветра привел к выбросу пламени из силовой установки.

"Пилоты стандартно устраняют такой выброс, снизив обороты двигателя", - пояснили в пресс-службе.

Командир воздушного судна сделала объявление в салоне о штатной ситуации, однако, трое пассажиров подняли панику и воспользовались аварийным выходом. Скрыла лайнера в салон их вернули бортпроводники. Полиция составила в отношении пассажиров акт о нарушении правил поведения на борту воздушного судна.

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Utair опроверг возгорание двигателя самолета во Внуково

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Теги: Москва-Махачкала, ЮТэйр, Utair,



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Ранее 18.04.2019 00:07 Мск Во время рейса Москва - Махачкала загорелся двигатель самолета Utair

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