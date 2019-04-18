Участники форума "Информационный мир Югры" обсудили будущее телевидения

Участники XIII Окружного медиафорума "Информационный мир Югры" сегодня обсудили трансформацию телевизионного рынка при переходе на цифровой формат вещания в России, сообщили Накануне.RU на портале "Открытый регион - Югра".

Обсуждение велось в рамках стратегической сессии по телевидению. Тема актуальна в связи с запущенным в стране процессом отключения аналогового телевещания. Гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких напомнил, что его отключение проходит в три волны: 11 февраля – были отключены семь субъектов России, 15 апреля – еще 20, а 3 июня - остальные 57 субъектов, в список которых входит и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. При этом отключается только "аналог" федеральных каналов, которые входят в мультикомплекс. Региональные каналы и другие, не вошедшие в мультиплексы, могут продолжать вещать в аналоговом формате.

Александр Широких отметил, что переход на "цифру" и отключение "аналога", процессы хоть и взаимосвязанные, но все же разные. Полностью на "цифру" страна перешла еще в декабре прошлого года, когда были запущены мультиплексы, в том числе, в небольших городах. также спикер добавил, что в регионах будет включена "22 кнопка" для кабельных операторов, которая выделяется под нужды каналов муниципального уровня. Она, как и "21 кнопка" не дает выхода в эфирный мультиплекс и не имеет никакого отношения к эфирному телевещанию, но переводит канал в ранг общедоступных и освобождает от платы за распространение. "22 кнопка" относится к телеканалам муниципального уровня: ее авторы считают, что 22 позицию в кабельных сетях необходимо закрепить за каналами соответствующего муниципалитета и обязать операторов транслировать их бесплатно.

Однако все муниципальные каналы "22 кнопка" по словам Александра Широких, не спасет, поскольку в России есть регионы, где "кабель" развит слабо". В настоящий момент ведется работа по внедрению этой кнопки. Во втором чтении законопроект о ней будет рассмотрен 15 мая.

О грядущих в Югре изменениях в связи с отключением аналогового вещания участникам сессии поведал замдиректора ОТРК "Югра" Михаил Епихин.

"Югра уникальна тем, что у нее есть свой региональный мультиплекс с распространением аналогового и цифрового сигнала. Поэтому мы начинаем цифровизацию не с нуля, а развивая тот мультиплекс, который существует. Он распространяет сигнал телеканала "Югра" и несколько федеральных каналов, которые сейчас уходят в первую 20-ку, освобождая тем самым места в нашем региональном мультиплексе. Мы же должны решить, что будем делать с этим освобождающимся ресурсом", - подчеркнул он.

По его словам, канал тоже должен меняться с переходом на цифру: нужно работать с содержанием и партнерами. Сейчас телеканал перешел от "семейного к круглосуточному региональному". Создавать его можно только при помощи муниципальных партнеров. Михаил Епихин озвучил несколько вариантов сотрудничества. Первый - предоставлять муниципальным каналам единое региональное окно с 18.00 до 19.00 по будням. С желающими выходить в эфир по выходным, по словам Епихина, будет вестись "отдельный разговор". Второй путь сотрудничества - производство в муниципалитетах собственного контента для вещания его на телеканале "Югра". Третий путь - совместная работа над контентом и распространение его на весь округ.

По итогам обсуждения вопросов стратегической сессии по направлению телевидение будет составлен резюмирующий документ от профессионального сообщества, который отправят на рассмотрение в окружное правительство.