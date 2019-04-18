Евгений Куйвашев отчитался о доходах - губернатор "разбогател"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о своих доходах за 2018 год. Как сообщается в опубликованной декларации, в прошлом году глава региона заработал 5,9 млн руб., а в 2017 году эта сумма была на 500 тыс. руб. меньше. Также декларации опубликовали и члены областного правительства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В собственности Евгения Куйвашева квартира площадью 144 кв.м, доля в квартире площадью 131,7 кв.м, автоприцеп МЗСА и гидроцикл VX700.

Супруга главы региона заработала за 2018 год больше мужа - 6,2 млн руб. Имеет в собственности квартиру, долю в квартире, нежилое помещение и долю в двух нежилых помещениях. Также ей принадлежит легковой автомобиль Toyota RAV4. Однако доход супруги Куйвашева по сравнению с 2017 годом уменьшился, тогда она задекларировала почти 8 млн руб.

Несовершеннолетний ребенок губернатора владеет долей в квартире. Все недвижимое имущество расположено на территории России.

Напомним, что доход президента РФ Владимира Путина в 2018 году уменьшился на 10 млн руб., глава государства задекларировал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Отчитались о заработках и уральские сенаторы, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель указал доход в 12 млн руб., а бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий - 8,8 млн руб.