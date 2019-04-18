В Тюменскую область заходит "сладкий" инвестор-конкурент 

18 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Тюменская область Уральский ФО

В Тюменскую область заходит "сладкий" инвестор-конкурент 

В Тюменской области появится новая кондитерская фабрика. Как рассказали в правительстве региона, инвестор уже зашел в индустриальный парк "Боровский", став его резидентом. Компания "АРС-трэйд" готова вложить 44 млн руб. в строительство фабрики. Всего по проекту кондитерское производство займет 0,9 га, а в цехах будет трудиться 20 человек.

Известно, что инвестор запустит линию конфет с начинкой с добавлениями семечек, кураги, чернослива, имбиря, патоки и различных орехов. Кроме этого планируется запустить линию по производству зефира, а в перспективе и шоколада.

Всего к 2021 году в планах выйти на объем в 30 т готовой продукции.

"Проект находится на высокой стадии готовности: подобрано и частично приобретено оборудование, определены строительные компании-подрядчики, проводится подбор персонала, получено одобрение лизинговых компаний на приобретение автотранспорта для поставки сырья и развозки персонала", – заявила директор агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Также уже заказана технологическая карта пищевого производства, разрабатывается маркетинговая стратегия.

"Мы уверены, что риски, связанные с реализацией этого проекта, минимальны", - добавила Романец.

Отметим, что в Тюмени уже существует своя кондитерская фабрика "Квартет", которая считается гордостью местных властей. Таким образом, на местном рынке появится внутренняя конкуренция.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменскую область заходит "сладкий" инвестор-конкурент 

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: АРС-трэйд, конфета, шоколад



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1322

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети