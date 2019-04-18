В Тюменскую область заходит "сладкий" инвестор-конкурент

В Тюменской области появится новая кондитерская фабрика. Как рассказали в правительстве региона, инвестор уже зашел в индустриальный парк "Боровский", став его резидентом. Компания "АРС-трэйд" готова вложить 44 млн руб. в строительство фабрики. Всего по проекту кондитерское производство займет 0,9 га, а в цехах будет трудиться 20 человек.

Известно, что инвестор запустит линию конфет с начинкой с добавлениями семечек, кураги, чернослива, имбиря, патоки и различных орехов. Кроме этого планируется запустить линию по производству зефира, а в перспективе и шоколада.

Всего к 2021 году в планах выйти на объем в 30 т готовой продукции.

"Проект находится на высокой стадии готовности: подобрано и частично приобретено оборудование, определены строительные компании-подрядчики, проводится подбор персонала, получено одобрение лизинговых компаний на приобретение автотранспорта для поставки сырья и развозки персонала", – заявила директор агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Также уже заказана технологическая карта пищевого производства, разрабатывается маркетинговая стратегия.

"Мы уверены, что риски, связанные с реализацией этого проекта, минимальны", - добавила Романец.

Отметим, что в Тюмени уже существует своя кондитерская фабрика "Квартет", которая считается гордостью местных властей. Таким образом, на местном рынке появится внутренняя конкуренция.