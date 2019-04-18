Ольга "не просили рожать" Глацких объявила о новом проекте вместе с "Мисс Единая Россия"

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких объявила о новом "грандиозном проекте". Как передает корреспондент Накануне.RU, о нем бывшая чиновница рассказала в своем Facebook.

Напомним, в прошлом году Глацких "прославилась" на всю страну своим заявлением о том, что государство ничего не должно молодежи и вообще "не просило рожать". После этого она покинула пост главы молодежного департамента, но без работы долго не сидела - сейчас Ольга является директором Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге.

По ее словам, сегодня на встрече с Ольгой Сметаниной (организатор конкурсов красоты, - прим.) они решили реализовать новый грандиозный проект "Фестиваль красоты и спорта".

"Наполним жизнь ДИВСа новыми красками! Подробности позже", - написала Глацких.

Ранее она обещала провести летом международные спортивные сборы в Испании, в которых примут участие гимнастки со всей России. Связано ли это с новым проектом - неизвестно.

Отметим, что сама Сметанина была неформальным лидером "женской команды" на праймериз "Единой России" в Екатеринбурге и инициатором конкурса "Мисс Единая Россия".