На постройку на территории арбитражного суда в Тюмени выделят 1,2 миллиарда рублей: нужен бильярд и зимний сад

Правительство Тюменской области объявило о начале торгов на строительство административного здания на крупную сумму в 1,186 млрд руб. Работы предписывается завершить до 2021 г. Отметим, что в документах, размещенных на сайте государственных закупок, прямо не говорится о каком конкретно объекте идет речь, однако, судя по привязке к местности, строительство намечено на участок, где располагается арбитражный суд Западно-Сибирского округа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В настоящее время известно, что комплекс зданий суда работает лишь частично: одна часть стоит недостроенная несколько лет. Работы должны были завершиться еще в 2016 г., но остановились в виду отсутствия финансирования.

Проект предполагает, что здание будет оборудовано правительственной связью, пожарной сигнализацией, системой пожаротушения. Кроме этого, готовый проект должен иметь настольный теннис, волейбольную площадку, помещение для бильярда и территорию для психологической разгрузки – зимний сад.

Аукцион должен завершиться 17 мая.