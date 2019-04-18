18 Апреля 2019
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Общество Тюменская область

На постройку на территории арбитражного суда в Тюмени выделят 1,2 миллиарда рублей: нужен бильярд и зимний сад

Правительство Тюменской области объявило о начале торгов на строительство административного здания на крупную сумму в 1,186 млрд руб. Работы предписывается завершить до 2021 г. Отметим, что в документах, размещенных на сайте государственных закупок, прямо не говорится о каком конкретно объекте идет речь, однако, судя по привязке к местности, строительство намечено на участок, где располагается арбитражный суд Западно-Сибирского округа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В настоящее время известно, что комплекс зданий суда работает лишь частично: одна часть стоит недостроенная несколько лет. Работы должны были завершиться еще в 2016 г., но остановились в виду отсутствия финансирования.

Проект предполагает, что здание будет оборудовано правительственной связью, пожарной сигнализацией, системой пожаротушения. Кроме этого, готовый проект должен иметь настольный теннис, волейбольную площадку, помещение для бильярда и территорию для психологической разгрузки – зимний сад.

Аукцион должен завершиться 17 мая.

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На постройку на территории арбитражного суда в Тюмени выделят 1,2 миллиарда рублей: нужен бильярд и зимний сад

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Теги: Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, зимний сад, аукцион



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