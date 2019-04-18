Продлён арест пятому фигуранту дела о гибели рабочих в соликамской шахте

В Ленинском райсуде Перми продлили арест пятому фигуранту дела о смерти девяти рабочих в шахте Соликамска, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Напомним, вечером 22 декабря 2018 г. произошло возгорание в строящемся стволе №4. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. Спасатели предприняли шесть безуспешных попыток добраться до работников. Во время седьмой попытки нашлитела девяти погибших. По факту ЧП возбуждено дело, арестованы горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, горный мастер Андрей Купряшкин и инженер по охране труда I категории в компании "УС-30" Святослав Седов.

Андрею Артюхину, как и другим фигурантам дела, арест продлён до 22 июня.