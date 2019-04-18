В Москве рассмотрят возможность финансирования второй ветки метро в Екатеринбурге

Строительство новой ветки метро в Екатеринбурге зависит от Министерства финансов и Министерства транспорта РФ. Правительство России поручило ведомствам до 25 апреля рассмотреть возможность выделения средств федерального бюджета на продление существующей ветки и строительство второй ветки метрополитена. Об этом на своей странице в Facebook депутата Госдумы Дмитрий Ионин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Как и многие жители Екатеринбурга я довольно скептически отношусь ко всему, что говорят о перспективах строительства второй ветки метро. Слишком много раз звучали обещания продолжить строительство. Но под "флагом" 300-летия Екатеринбурга, важно вести диалог с федеральной властью на этот счет", - пишет он

Речь идёт о продлении существующей ветки метро (2 станции - на север и 2 станции - на юг), а также проектирование и строительство второй линии от станции "Металлургическая" до станции "Каменные палатки".

Напомним, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский и его заместитель по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов сразу же после новогодних праздников обследовали вагоны метро, которые прошли капитальный ремонт в рамках программы обновления подвижного состава. Как заявил мэр во время экскурсии по подземке, инвестиционная надбавка к цене на проезд в метро может составить четыре рубля: за счет этого власти и планируют обновить парк.