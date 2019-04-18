На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных

В Челябинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, вымогавшей деньги у военных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.

В группу входили выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ, которые отслужили в гарнизоне на Южном Урале по призыву и остались здесь на постоянное место жительство. Они находили военнослужащих "с низкой психологической устойчивостью, не способных постоять за себя", и вымогали деньги в размере от 10 до 50 тыс. руб., либо другие материальные ценности.

Своим жертвам они угрожали и применяли насилие. У тех, кто не мог в срок отдать деньги, в качестве залога отбирались удостоверяющие личность документы, долговые расписки, банковские карты.

Кроме того, члены ОПГ совершали грабежи и разбойные действия с применением оружия.

"Такие методы позволили им "отжать" два автомобиля, несколько электронных гаджетов, а также значительные суммы денежных средств", - говорится в сообщении.

От действий преступной группы пострадали 17 человек.

Суд приговорил всех участников ОПГ к реальному лишению свободы на срок от 3,5 до 10 лет и штрафам.