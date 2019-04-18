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"Несли письмо в виде гроба". В Москве задержаны активисты, выступавшие против электронного голосования

У здания Мосгордумы задержаны несколько членов КПРФ. Как сообщает ОВД-Инфо, активисты Константин Опарин, Андрей Белкин и Павел Дмитриев пытались принести в МГД письмо против электронных выборов, оформленное в виде гроба.

Протестующие считают, что электронное голосование ознаменует собою похороны последних демократических институтов. Задержанные провели в отделении более трёх часов прежде, чем им были предъявлены обвинения. Кроме того, у них отобрали паспорта и не допускали защитника. Позже стало известно, что им вменяется проведение незаконного митинга.

Задержанные активисты отрицают сам факт проведения митинга и настаивают лишь на том, что просто пытались доставить письмо.

Напомним, 16 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроекты о создании в Москве участков для электронного голосования. и о проведении эксперимента по организации дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Оппозиционные фракции сочли такой шаг нарушением принципа тайного голосования.

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"Несли письмо в виде гроба". В Москве задержаны активисты, выступавшие против электронного голосования

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Теги: КПРФ, активисты, Мосордума, электронное голосование



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