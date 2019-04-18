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ФСБ "поменяла" гендиректора челябинского оборонного предприятия "Ростеха"

Сегодня стало известно, что в госкорпорации "Ростех" расторгли контракт с генеральным директором СКБ "Турбина" Алексеем Адаевым. Свой пост он занимал с 2012 года, решение об увольнении Адаева утвердил совет директоров предприятия, коротко сообщает ТАСС.

В "Ростехе" назвали преемника Адаева, им стал его заместитель по безопасности и режиму Александр Панкратов, свои обязанности он начнет исполнять с 19 апреля. Решение о кандидатуре следующего генерального директора примет собрание акционеров предприятия, пока его дата неизвестна.

Панкратов Андрей, гендиректор СКБ "Турбина"(2019)|Фото: skb-turbina.com

17 апреля мы рассказывали, что в офисах челябинского СКБ "Турбина" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" государственной корпорации "Ростех") прошли обыски, позднее региональное управление ФСБ по Челябинской области заявило о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемых в деле пока не назвали, по некоторым данным, речь идет о завышении цен при закупках оборудования. Выявленный ущерб якобы превышает сумму в 300 млн руб.

СКБ "Турбина" известна своими работами в рамках гособоронзаказа в том числе для комплексов "Искандер-Э", оборудованием для танков серии Т-90 и другими изделиями.

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ФСБ "поменяла" гендиректора челябинского оборонного предприятия "Ростеха"

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Теги: Алексей Адаев, Александр Панкратов, Ростех, СКБ Турбина, гособоронзаказ



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