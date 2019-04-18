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Космонавт Сергей Прокопьев примет участие в матче "Урал" - "Рубин" и ответит на вопросы болельщиков

Почетным гостем матча чемпионата России по футболу между "Уралом" и казанским "Рубином" станет космонавт Сергей Прокопьев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Встреча пройдет в это воскресенье, 21 апреля, на стадионе "Екатеринбург-Арена". Перед ее началом Прокопьев сделает символический удар по мячу, а до игры у всех желающих будет возможность сделать фото и получить автограф космонавта. Также клуб проведет небольшую конференцию с его участием, где болельщики смогут получить ответы на самые интересные вопросы о космосе.

Екатеринбург-арена, стадион(2018)|Фото: Накануне.RU

Встреча с Сергеем Прокопьевым пройдет на площадке у гейта №5. Входные группы стадиона откроются за полтора часа до начала матча - в 17.00

Прокопьев - уроженец Екатеринбурга, в 2018 году он совершил экспедицию на МКС. Продолжительность полета составила более 196 суток, за это время уралец совершил два выхода в открытый космос.

Напомним, недавно Сергей Прокопьев поддержал создание музея космонавтики в уральской столице.

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Космонавт Сергей Прокопьев примет участие в матче "Урал" - "Рубин" и ответит на вопросы болельщиков

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Теги: Урал, Рубин, Прокопьев, космонавт



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