"Бандера - это классно, Россия - враг". Зеленский снял маску и анонсировал информационную войну против Донбасса

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах он развернет информационную войну против ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина. По сути, это стало его первым серьезным интервью в качестве кандидата в президенты, в котором он лично обозначил те шаги, которые предпримет, когда займет пост президента. Зеленский наконец-то снял маску и обнажил свои истинные намерения, которые не оставляют никаких шансов на улучшение отношений с Россией и урегулирование конфликта в Донбассе.

Так, он открыто заявил, что "Россия - агрессор", и поддержал русофобский курс действующих властей под видом декоммунизации.

"Общество выбрало [декоммунизацию], и – нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины", - сказал Зеленский.

По поводу НАТО он заявил, что "НАТО - класс, безопасность, уровень армии" и он будет вести пропаганду на юго-восточные регионы.

"Мы выбрали направление в Европу однозначно, мы хотим быть не "совком", мы хотим быть европейским государством", - сказал кандидат.

На вопрос, является ли для него президент России Владимир Путин врагом, Зеленский ответил: "Конечно".

Кроме того, он исключил предусмотренную Минскими соглашениями амнистию для тех, кто воевал на стороне ДНР и ЛНР, а также особый статус Донбасса. И анонсировал информационную войну против Донбасса, чтобы "информационно вернуть этих людей" и убедить их в том, что они "украинцы", а Украина им нужна.

Как сообщало Накануне.RU, он также пообещал, что курс на насильственную украинизацию будет продолжен и никаких реальных прав для русского и русскоязычного большинства он предоставлять не намерен.

Своим мнением о том, что может ждать Украину с Зеленским, с Накануне.RU поделился замминистра информации ДНР Артем Ольхин. Он опасается того, что в Зеленского Запад реально может вложить большие средства.

"Пример из истории: когда в Германии победителем демократических выборов стал Гитлер (а за него тоже голосовали как за нечто новое, лишенное косности и связей со старым политикумом), многие считали, что это недолгий политический триумф, обреченный на поражение. Но к Гитлеру были приставлены компетентные советники и консультанты, в проект "Третий Рейх" вложили средства, которых не было у предшественников Адольфа Алоизовича. Началась реализация масштабных экономических проектов, Германия вышла из кризиса, Гитлер стал мессией, за которым были готовы пойти уже массово. Больше никто не вспоминал, что руководитель страны в прошлом - просто художник-неудачник.

Ужас аналогии заключается в том, что Украина уже сейчас во многом готова стать тараном против России. Но сейчас молодежь в ней стоит перед жестким выбором - служба по контракту или работа за границей. И большая часть выбирает второе. А вы задавали себе вопрос, что можно сделать из "стабильной" Украины, при ее нынешней русофобской идеологии? Сколько сотен тысяч готовых умереть молодых людей можно получить при такой постановке вопроса? Поэтому очень хотелось бы надеяться, что политтехнологов, курирующих процессы внутри Украины, устраивает ее современное состояние полураспада и перманентного бардака. Потому что вариант "стабилизации" Украины при Зеленском (а он представляется вполне возможным) - гораздо более мрачная, я бы сказал, жуткая перспектива", - считает Ольхин.

Ряд российских и украинских СМИ пишут, что в России неслучайно заговорили о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР, посылая сигнал новому президенту: если он не предпримет реальных шагов по Донбассу, то Россия будет вынуждена предоставить свое гражданство его жителям.

"То есть сразу после своей вероятной победы будущий президент Владимир Зеленский должен будет задуматься: хочет ли он получить на территории ЛДНР сотни тысяч граждан России? Или же лучше наконец сдвинуть Минский процесс с мертвой точки", - пишет "Страна".

Напомним, второй тур выборов пройдет 21 апреля. Зеленского поддерживают более 70%.