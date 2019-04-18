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"Уралкалий" вручил свидетельства на именные стипендии пяти лучшим студентам ПНИПУ

Пять лучших студентов по итогам первого семестра 2018-2019 учебного года березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) получили свидетельства на именные стипендии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Торжественное вручение именных стипендий состоялось сегодня. Их получили студенты третьего и четвертого курсов БФ ПНИПУ, обучающиеся по востребованным в "Уралкалии" специальностям: "Технологические машины и оборудование", "Химическая технология", "Автоматизация технологических процессов и производств". Средний балл по итогам семестра у всех стипендиатов - пять.

"Вручение именных стипендий является важной составляющей поддержки талантливых и целеустремленных студентов, которых "Уралкалий" всегда рад видеть в своей команде. Для выпускников вузов по востребованным в компании специальностям созданы все условия для развития профессиональных и личностных компетенций и карьерного роста", - отметила директор по персоналу "Уралкалия" Ирина Константинова.

именные стипендии, студенты(2019)|Фото: Уралкалий

Также свидетельства на именные стипендии получат 10 лучших студентов ПНИПУ. Помимо студентов вузов, именные стипендии от "Уралкалия" получают учащиеся Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов.

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"Уралкалий" вручил свидетельства на именные стипендии пяти лучшим студентам ПНИПУ

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Теги: Уралкалий, студенты, именные стипендии



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