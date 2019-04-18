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Экономика В России

В Группа ГАЗ заявили, что правительство не оказывает антисанкционной поддержки

Группа ГАЗ российского бизнесмена Олега Дерипаски считает, что в правительстве РФ не готовы реагировать на санкции США в отношении компании.

Как заявила "Коммерсанту" вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева, в компании пока не видят, что у правительства есть понимание, "насколько тяжелые последствия для наших заводов и в целом отрасли несет санкционное положение ГАЗа".

Ни по одному из запросов ГАЗа в этом году не была оказана антисанкционная поддержка, подчеркнула она.

Как сообщило издание, Группа ГАЗ просит помощи у государства в размере почти 30 млрд рублей. В ином случае компании грозит дефолт и падение производства до 40%, говорится в тексте письма вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Сам Дерипаска в интервью иностранным СМИ активно подчеркивает риски национализации группы.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вопрос о приобретении части Группы ГАЗ в собственность государства не прорабатывался.

Напомним, эксперты уверены, что немедленная национализация Группы ГАЗ необходима. Отмечается, что на наших глазах российское производство из рук олигархов, занесенных в санкционные списки, плавно переходит в руки к прямым ставленникам США.

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В Группа ГАЗ заявили, что правительство не оказывает антисанкционной поддержки

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Теги: группа газ, олег дерипаска, санкции



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