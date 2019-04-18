Жители Прикамья смогут в режиме онлайн следить за количеством врачей в регионе

В рамках отчёта о работе правительства Прикамья за год губернатор Максим Решетников отметил, что к началу лета жители региона смогут в режиме онлайн следить за тем, как и в каком количестве меинздрав привлекает на работу как узких специалистов, так и врачей в целом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевых властей.

По словам губернатора, предельный срок ожидания по программе здравоохранения и для участковых, и для узких специалистов составляет 14 дней. Жители жалуются, что нужно ждать приема у "профильников" по 2 недели, есть проблемы с записью. За два года в крае удалось повысить доступность участковых врачей в поликлиническом звене: попасть на прием к участковому терапевту можно за 2 дня, к участковому педиатру – за 1 день.

Для решения вопроса с доступностью врачей в регионе ведется целевой прием студентов в рамках проекта "Краевая ординатура". Также власти планируют перенастроить процессы приема пациентов, развести потоки.

"Экстренных возьмут на себя кабинеты неотложной помощи, плановые идут только через участкового. Разумеется, люди с хроническими заболеваниями смогут записываться к специалисту, у которого наблюдаются, напрямую. Жду изменений в системе со стороны Минздрава", - сказал губернатор.

У главных врачей есть ресурсы на привлечение узких специалистов и врачей в целом, поэтому этот процесс станет одним из главных показателей, по которому буду оценивать работу руководителей.

"Всю информацию о внутренней системе мониторинга сделаем доступной онлайн. И каждый на сайте "Управляем вместе" сможет пожаловаться. А главные врачи обязаны будут лично ответить. Такую возможность запустим до конца мая. Сначала "пилот" в Перми, а затем – во всех территориях", - сказал Решетников.

Особое внимание в ближайшие годы планируется уделить и профилактике. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" министерство здравоохранения края из федерального бюджета за три года получит средств в сумме 3,8 млрд руб., а в рамках нацпроекта "Демография" за те же 2019 – 21 гг. – 78,9 млн руб.