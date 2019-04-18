"Деревьев на участке нет". Прикамского министра строительства спросили об инфекционной больнице

Депутат заксобрания Пермского края Егор Заворохин в рамках часа депутата поинтересовался у министра строительства Прикамья Михаила Сюткина о причинах, по которым было решено строить инфекционную поликлинику на участке Калинина, 84 в Закамске, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее сообщалось о намерении жителей Закамска провести митинг "В защиту Кировского леса". Общественники собирают подписи против вырубки деревьев и строительства объектов на участках с лесными массивами. Уже собраны сотни подписей.

"Почему выбран такой участок, когда было запланировано ранее на улице Леонова строительство этой поликлиники? Либо выбрать другой участок. Почему обязательно нужно стресс людям создавать?" - поинтересовался парламентарий.

Министр строительства ответил, что для возведения инфекционной больницы нужно было соблюсти два фактора. Первый - объект должен быть с комфортной транспортной доступностью, поскольку так или иначе, но инфекционными болезнями болеют все.

"С другой стороны из всех типов медучреждений для инфекционной больницы установлены самые высокие санитарные эпидемиологические ограничения, охранные зоны и мероприятия. Выбор участка продолжался в течение многих лет, и никак не могли мы этот объект приземлить. С точки зрения этого объекта: объект находится - с одной стороны рядом с объездной дорогой города Перми, в рамках улиц, которые идут на Закамск. С другой стороны объект находится не в центре жилого массива, что нам позволяет все санитарные ограничения обеспечить", - сообщил министр.

Также Михаил Сюткин добавил, что вчера вместе с депутатами гордумы и общественниками выехали на участок.

"Было много вопросов о вырубке деревьев. Могу сказать, что тот участок, который был выбран под строительство больницы - это участок бывшей военной части. Никаких лесных насаждений там нет. Прямо на участке мы все просмотрели. Думаю, что большая часть у общественности Кировского района была снята", - добавил министр.

Напомним, в январе 2019 г. пермская гордума внесла изменения в генплан города по трем участкам Кировского района города общей площадью 39 га (в том числе по ул. Калинина, 84а). Раньше эти земли принадлежали Министерству обороны, теперь они перешли в краевую собственность. Участок площадью 29 га был переведен в промышленно-торговую зону, остальные 10 отнесены к общественно-деловой зоне.

На 10 га власти планируют разместить уникальный для России проект инфекционной больницы. Напомним, ранее сообщалось, что под три корпуса, которые смогут принять 300 пациентов, планируется отвести 35-40 тыс. кв.м. площади. Стройка будет вестись тремя очередями. Финансирование обеспечит краевой бюджет - речь идет о сумме до 5 млрд руб.