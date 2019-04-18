"Деревьев на участке нет". Прикамского министра строительства спросили об инфекционной больнице

18 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Пермский край

"Деревьев на участке нет". Прикамского министра строительства спросили об инфекционной больнице

Депутат заксобрания Пермского края Егор Заворохин в рамках часа депутата поинтересовался у министра строительства Прикамья Михаила Сюткина о причинах, по которым было решено строить инфекционную поликлинику на участке Калинина, 84 в Закамске, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее сообщалось о намерении жителей Закамска провести митинг "В защиту Кировского леса". Общественники собирают подписи против вырубки деревьев и строительства объектов на участках с лесными массивами. Уже собраны сотни подписей.

"Почему выбран такой участок, когда было запланировано ранее на улице Леонова строительство этой поликлиники? Либо выбрать другой участок. Почему обязательно нужно стресс людям создавать?" - поинтересовался парламентарий.

Министр строительства ответил, что для возведения инфекционной больницы нужно было соблюсти два фактора. Первый - объект должен быть с комфортной транспортной доступностью, поскольку так или иначе, но инфекционными болезнями болеют все.

"С другой стороны из всех типов медучреждений для инфекционной больницы установлены самые высокие санитарные эпидемиологические ограничения, охранные зоны и мероприятия. Выбор участка продолжался в течение многих лет, и никак не могли мы этот объект приземлить. С точки зрения этого объекта: объект находится - с одной стороны рядом с объездной дорогой города Перми, в рамках улиц, которые идут на Закамск. С другой стороны объект находится не в центре жилого массива, что нам позволяет все санитарные ограничения обеспечить", - сообщил министр.

Также Михаил Сюткин добавил, что вчера вместе с депутатами гордумы и общественниками выехали на участок.

"Было много вопросов о вырубке деревьев. Могу сказать, что тот участок, который был выбран под строительство больницы - это участок бывшей военной части. Никаких лесных насаждений там нет. Прямо на участке мы все просмотрели. Думаю, что большая часть у общественности Кировского района была снята", - добавил министр.

Напомним, в январе 2019 г. пермская гордума внесла изменения в генплан города по трем участкам Кировского района города общей площадью 39 га (в том числе по ул. Калинина, 84а). Раньше эти земли принадлежали Министерству обороны, теперь они перешли в краевую собственность. Участок площадью 29 га был переведен в промышленно-торговую зону, остальные 10 отнесены к общественно-деловой зоне.

На 10 га власти планируют разместить уникальный для России проект инфекционной больницы. Напомним, ранее сообщалось, что под три корпуса, которые смогут принять 300 пациентов, планируется отвести 35-40 тыс. кв.м. площади. Стройка будет вестись тремя очередями. Финансирование обеспечит краевой бюджет - речь идет о сумме до 5 млрд руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Деревьев на участке нет". Прикамского министра строительства спросили об инфекционной больнице

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: митинг, вырубка деревьев, кировский лес, инфекционная больница, михаил сюткин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.04.2019 08:10 Мск Пермяки выходят на митинг против строительства инфекционной больницы
Ранее 08.06.2018 08:46 Мск В Перми создадут уникальную инфекционную больницу. Проект могут перенять другие регионы

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1322

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети