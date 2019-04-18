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"Главное теперь проконтролировать банки". Госдума приняла закон об "ипотечных каникулах"

Госдума РФ в третьем чтении приняла федеральный закон об "ипотечных каникулах". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Алексей Куринный.
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По его данным, теперь в случае наступления условий, когда заемщик оказался в трудной жизненной ситуации (к таким относятся потеря работы, снижение доходов, болезнь и т.д.) он имеет право получить полугодовое освобождение от выплат по ипотеке, либо снижение их размера.

"Срок выплат по ипотеке продлевается при этом на соответствующий период. Действие закона распространяется и на ранее выданные ипотечные кредиты. Главное теперь проконтролировать банки, которые, безусловно, попытаются покрыть свои возросшие риски путем увеличения процентной ставки", - написал Куринный на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что "ипотечные каникулы" могут сделать многоразовыми.

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"Главное теперь проконтролировать банки". Госдума приняла закон об "ипотечных каникулах"

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Теги: ипотечные каникулы, закон, Госдума



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