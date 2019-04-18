Минздрав Башкирии: писатель Быков остаётся в стабильно тяжёлом состоянии

Башкирские медики высказались о состоянии писателя Дмитрия Быкова, который госпитализирован 16 апреля в одну их уфимских клиник, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, писателю стало плохо по время полёта из Екатеринбурга в Уфу. Сигнал о помощи поступил с борта в 12.33 16 апреля. Самолет приземлился в аэропорту только через полчаса, в здравпункте Быков был в 13.13. К врачам писателя доставили в возбужденном состоянии: он размахивал руками, вскоре ему с трудом сделали ЭКГ. Его держали 5 человек. После здравпункта пострадавшего сразу отправили в больницу. Позже его ввели в медикаментозную кому. Сегодня на помощь уфимским коллегам из Москвы вылетели сотрудники госпиталя имени Бурденко. Супруга литератора Ирина Лукьянова на официальной странице Быкова в Facebook отметила, что её супруг "просто немного переработал – отдохнёт и вернётся в строй"

В пресс-службе республиканского минздрава Накануне.RU сообщили, что состояние писателя остаётся стабильно тяжёлым.

"С ним работают лучшие республиканские специалисты, которые делают всё необходимое для нормализации состояния пациента. Руководитель республики Радий Хабиров проинформирован о случившемся, им даны конкретные указания. Ситуация находится на его контроле", - уточнили в министерстве.