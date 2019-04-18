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Полузащитник "Спартака" Гулиев покаялся за избиение американца на дороге

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев выступил с видеообращением по поводу инцидента, в ходе которого пострадал гражданин США.

Напомним, недавно Гулиев стал участником дорожного конфликта с избиением пешехода. За это московский клуб оштрафовал своего игрока на 5 млн рублей и сослал его в "дубль".

Однако не прошло и недели, как "Спартак" вернул оскандалившегося футболиста к тренировкам с основной командой. Об этом свидетельствует видео на официальном канале "красно-белых" в YouTube.

Как рассказал сам Аяз Гулиев, точка в этой истории поставлена.

"После того случая мы практически каждый день на связи с Майклом, обо всем поговорили. Все подробности рассказывать смысла нет, это уже мы все с ним обсудили. Единственное, что могу сказать - на самом деле, очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Перед ним самим, конечно же, я извинился, и не один раз", - заявил игрок.

Он признался, что "не должен был так делать".

"До сих пор хожу и не могу понять, как так можно. Этот поступок навсегда останется и будет мне уроком", - пообещал Гулиев.

Спортсмен добавил, что деньги, на которые "Спартак" его оштрафовал, пойдут на благотворительность.

Ранее другой скандально известный футболист Александр Кокорин выразил готовность дать Гулиеву свой совет.

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Полузащитник "Спартака" Гулиев покаялся за избиение американца на дороге

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Теги: Гулиев, американец, избил, Спартак



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