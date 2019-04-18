Свердловские предприниматели начали получать письма о задолженности за вывоз мусора

Предприниматели Свердловской области стали получать информационные письма с просьбой погасить задолженность по оплате услуги за обращение с ТКО. Ранее министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов говорил, что всем трём региональным операторам региона поручено начать претензионно-исковую работу с юридическими лицами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", у ряда предпринимателей письма вызвали недоумение. Они ссылаются на то, что не заключали договоры с региональным оператором.

"Договоры со всеми потребителями услуги, в том числе и юридическими лицами, были заключены с начала года в соответствии с законом, но на типовых условиях. Многие владельцы бизнеса, испугавшись роста платы, предпочти не подавать заявки регоператору, полагая, что могут продолжить работать со старыми подрядчиками. В результате, сегодня у них копятся долги, и в такой ситуации поставщик услуги вынужден будет обратиться в суд", - добавили в САБ.

Напомним, что в Свердловской области средняя собираемость платы за вывоз твердых коммунальных отходов составляет 30-32%. В связи с этим "мусорные" региональные операторы начнут подавать иски по должникам с середины 2019 года.

"Мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам.

Добавим, что Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" жители региона получили некорректные счета. После этого местные власти решили снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц.