Свердловские предприниматели начали получать письма о задолженности за вывоз мусора

18 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Свердловская область

Свердловские предприниматели начали получать письма о задолженности за вывоз мусора

Предприниматели Свердловской области стали получать информационные письма с просьбой погасить задолженность по оплате услуги за обращение с ТКО. Ранее министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов говорил, что всем трём региональным операторам региона поручено начать претензионно-исковую работу с юридическими лицами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", у ряда предпринимателей письма вызвали недоумение. Они ссылаются на то, что не заключали договоры с региональным оператором.

"Договоры со всеми потребителями услуги, в том числе и юридическими лицами, были заключены с начала года в соответствии с законом, но на типовых условиях. Многие владельцы бизнеса, испугавшись роста платы, предпочти не подавать заявки регоператору, полагая, что могут продолжить работать со старыми подрядчиками. В результате, сегодня у них копятся долги, и в такой ситуации поставщик услуги вынужден будет обратиться в суд", - добавили в САБ.

Напомним, что в Свердловской области средняя собираемость платы за вывоз твердых коммунальных отходов составляет 30-32%. В связи с этим "мусорные" региональные операторы начнут подавать иски по должникам с середины 2019 года.

"Мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам.

Добавим, что Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" жители региона получили некорректные счета. После этого местные власти решили снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловские предприниматели начали получать письма о задолженности за вывоз мусора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: екатеринбург, вывоз мусора, тбо, тариф, екатеринбург, счета, квитанция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1318

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети