В Прикамье хотят ввести вирусологическое обследование для работников пищеблоков

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании подняли вопрос о массовом отравлении учеников пермской школы №107, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат заксобрания Владимир Жуков попросил руководителя краевого Роспотребнадзора Виталия Костарева прокомментировать ситуацию. Виталий Костарев назвал вопрос ожидаемым и сообщил, что 10 апреля в службу Роспотребнадзора поступило сообщение о массовом отравлении детей в школе №107.

"Всего в нашу службу поступило 25 экстренных извещений об установлении предварительного диагноза. По пяти служба немедленно выехала, обследовала пищеблок школы, были выявлены нарушения на пищеблоке, тут же составлен протокол о временном запрете деятельности ИП Собяниной. Она была оштрафована на 8 тыс. руб. О выявленных нарушениях мы уже сообщали: у работников пищеблока не было личной медкнижки, на оборудовании для готовой продукции была сырая продукция", - сообщил Виталий Костарев.

Он отметил, что пробы направлены в московский НИИ Эпидемиологии, и попросил законодательное собрание в будущем поддержать инициативу по вирусологическому исследованию работников пищеблоков.

"Прошу поддержать эту инициативу в связи с ростом норовирусной инфекции. Эта мера очень важна", - заявил он.

Напомним, 10 апреля 137 учеников не вышли на занятия из-за плохого самочувствия. Позже диагноз "острая кишечная инфекция неустановленной этиологии" подтвердился у 25 из них. Четверо были госпитализированы. 11 апреля школу закрыли на дезинфекцию, 15 апреля она начала работу в обычном режиме. После случившегося сменился поставщик питания, вскоре пройдёт конкурс, который определит, кто впредь будет кормить детей. Четверо ранее госпитализированных пострадавших выписаны из больницы.

Бизнесмена оштрафовали на 8 тыс. руб. за "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". В течение 10 дней со дня вручения ему решения суда предприниматель может его обжаловать.