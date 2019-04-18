18 Апреля 2019
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Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область

Под Воронежем в грузовом поезде нашли бомбу - должна была сработать через 36 часов

Взрывное устройство обнаружено в товарном поезде, следовавшем в Ревякино через Воронежскую область.

Инцидент произошел утром в среду, 17 апреля. По данным местных СМИ, состав прибыл с Северо-Кавказской железной дороги, центр которой находится в Ростове.

взрывное устройство, найденное в грузовом поезде в Лисках(2019)|Фото: telegram.org/mash

Сверток нашли под вагоном со стальными заготовками на станции Лиски. На место приехали сотрудники спецслужб, взрывное устройство обезвредили. Рядом также обнаружили пластиковую бутылку - предположительно, с "коктейлем Молотова".

взрывное устройство, найденное в грузовом поезде в Лисках(2019)|Фото: telegram.org/mash

По данным РИА Воронеж, устройство должно было сработать через 36 часов. Вагон, под которым нашли взрывное устройство, – с Украины.

Детонатор бомбы был с замедлителем до шести дней, сообщил Telegram-канал Mash.

взрывное устройство, найденное в грузовом поезде в Лисках(2019)|Фото: telegram.org/mash

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге заведено уголовное дело в отношении жителя Красноуральска, который сообщил о ложном минировании поезда, чтобы вернуть барсетку.

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Под Воронежем в грузовом поезде нашли бомбу - должна была сработать через 36 часов

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Теги: поезд, бомба, воронежская область



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