В Сургуте директор турфирмы сорвала заграничный отдых 15 клиентам, они потеряли 3 миллиона

45-летней главе сургутской турфирмы вменяют обман клиентов на 3 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

По версии следствия, директор в 2017-18 гг. похитила у 15 клиентов турагентства 3 млн руб. Потерпевшие приобретали турпутевки за границу, но вылететь на отдых так и не смогли. Злоумышленница объясняла это тем, что вылет отменялся из-за допущенных ошибок при оформлении документов. Похищенные деньги преступница потратила на личные нужды.

Ранее в поле зрения органов внутренних дел она не попадала. Возбуждено дело о мошенничестве. Подозреваемой грозит до 10 лет колонии с выплатой крупного штрафа.