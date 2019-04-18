Чтобы другим было неповадно: УВЗ отсудил миллион рублей за свои товарные знаки

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) в очередной раз выиграла суд в борьбе за интеллектуальные права. На этот раз машиностроительный гигант отстоял свои товарные знаки. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, УВЗ уличило в нарушении ООО "УВОБАС", взыскав с него через суд миллион рублей.

История началась с того, что на официальном сайте торгового представительства Российской Федерации в республике Казахстан ООО "УВОБАС" презентовало свою продукцию и услуги по поставке и обслуживанию автобусов марки VOLGABUS. Солидность компании придавали не только глянцевые фотографии автобусов, но и статус совместного предприятия (СП) группы компаний с известным на весь мир производителем вагонов и бронетехники – "Уралвагонзаводом".

Казалось бы, налицо удачный пример диверсификации производства, и машиностроительный гигант может отчитаться о новом направлении в гражданском сегменте. Однако выяснилось, что Тагил здесь "не рулит": УВЗ не имеет никакого отношения к "автобусному" СП.

Юристами корпорации такая ситуация была охарактеризована как "недопустимая и нарушающая права компании". В дальнейшем специалисты УВЗ подготовили нотариально заверенный протокол осмотра доказательств правонарушения - незаконного использования товарных знаков предприятия. И обратились к администратору сайта с требованием удалить незаконно размещенную информацию.

Правонарушение было пресечено, но любой противоправный проступок влечёт соответствующее взыскание. Поскольку логотип "Уралвагонзавода", а также его известный бренд были использованы для извлечения коммерческой выгоды (обогащения) сторонним лицом без согласия правообладателя, корпорация "Уралвагонзавод" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "УВОБАС" с требованием прекратить использование товарных знаков "УВЗ" и "УРАЛВАГОНЗАВОД".

Отметим, что исключительные права компании на эти знаки удостоверены официальными свидетельствами. А в соответствии с п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ "…никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения".

В ситуации с Уралвагонзаводом у потребителя могла возникнуть уверенность, что автобусы, либо его отдельные узлы изготовлены известной корпорацией. То есть, поясняют юристы, людей умышленно ввели в заблуждение, когда они, приобретая продукцию "УВОБАЗ", полагали, что это оригинальные товары правообладателя товарного знака. И ожидали от покупки определенного качества и иных необходимых характеристик.

"Но, по сути, это контрафакт [товар, маркированный чужим товарным знаком], - рассказал заместитель генерального директора по коммуникациям Дмитрий Калениченко. - "Уралвагонзавод" не может поручиться за его качество, потому что предприятие не участвует в процессах производства, реализации и обслуживания данных товаров. В случае ненадлежащего качества этих товаров страдают имидж и репутация правообладателя товарного знака. Компания должна будет принять ряд маркетинговых мер, чтобы вернуть доверие уже своих потребителей, а это немалые затраты".

По словам Калениченко, в данной ситуации имело место не просто упоминание промышленного предприятия, а "паразитирование" на известном бренде. Иными словами, ответчик ["УВОБАС"] преследовал цель получения несправедливых преимуществ, привлечения потребителей к своим товарам путем установления ассоциаций с известным брендом.

В пресс-службе корпорации приводят показательную статистику из открытых источников. Так, количество показов в марте по запросу "Уралвагонзавод" в сети Интернет – 18 671 раз, по запросу "УВЗ" – 21 818 раз, по запросу "УВОБАС" - 0!

Казалось бы, всё очевидно, но юристам УВЗ пришлось немало потрудиться чтобы доказать свою правоту в суде - коллизий в российском законодательстве о защите товарных знаков пока достаточно.

Например, согласно нормам права, товарные знаки должны использоваться в отношении тех же классов товаров или однородных им. У товарных знаков Уралвагонзавода среди широкого класса регистрации есть и транспортные средства (изделия железнодорожного подвижного состава, товарные вагоны, контейнер-цистерны, баллоны для газа и т.д.) Таким образом, класс использования (с автобусами) совпадал, но потребовались дополнительные доказательства однородности продукции и широкой известности товарных знаков "Уралвагонзавода", чтобы отстоять деловую репутацию компании.

В частности, в своих дополнительных пояснениях юристы корпорации доказали факт сходства обозначений, используемых в презентации ООО "УВОБАЗ" с товарными знаками УВЗ. Для этого был специально проведен сравнительный анализ. Доказательства юристов убедили судью: была признана высокая степень сходства и практически полная тождественность обозначений, которые на первый взгляд распознать действительно сложно.

В итоге суд обязал ООО "УВОБАС" прекратить использование товарных знаков "УВЗ" и "УРАЛВАГОНЗАВОД" в своих предложениях об услугах, в рекламных компаниях и в сети Интернет. Такое требование опубликовал Арбитражный суд города Москва в резолютивной части решения, которое предусматривает и взыскание в пользу УВЗ миллиона рублей.

Отметим, что ни на одно судебное заседание представители "УВОБАЗ" так ни разу и не явились, несмотря на неоднократные уведомления суда - конверты возвращались назад. К сожалению, ответчик не потрудился ничего ни подтвердить, ни опровергнуть. Попытки Накануне.RU связаться с представителями ООО "УВОБАС" ни к чему не привели – телефоны организации в открытых источниках найти не удалось. Согласно данным Госреестра, предприятие зарегистрировано в Москве в мае 2015 года, основной вид деятельности - торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Генеральным директором значится некто Иван Примеров, а среднесписочная численность этого ООО на 2017 год - 1 сотрудник.

На "Уралвагонзаводе" подчеркнули, что корпорация серьёзно относятся к охране и защите своих неимущественных прав, имиджа и деловой репутации. Более того, работа в этом направлении усиливается, о чём свидетельствуют судебные решения. Так, в числе последних выигранных дел о защите деловой репутации – тяжба с порталом "Панорама УрФО", Ура.ру.

"Уралвагонзавод - предприятие знаковое, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, которое знает весь мир. Наверняка есть те, кто желает сформировать некое негативное информационное поле, в том числе из корыстных целей, возможно, даже заработать на этом", - заявлял в недавнем интервью РБК генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов, отметив, что негативные публикации предприятие "не выкупает" у тех, кто их пытается фабриковать, а решает вопросы через суд.