18 Апреля 2019
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Жена Дмитрия Быкова: Он просто немного переработал - отдохнёт и вернётся в строй

Жена писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в коме в больницы Уфы, Ирина Лукьянова на официальной странице литератора в Facebook прокомментировала состояние здоровья супруга, передаёт корреспондент Накануне.RU. "Он пока что спит, но я уверена, что он все слышит", - написала Лукьянова. По ее мнению, Быков просто перетрудился: "Просто немного переработал - отдохнёт и вернётся в строй".

Напомним, Быков накануне был госпитализирован по прилету в Уфу из Екатеринбурга. Врачи подозревали инсульт, но этот вариант не подтвердился и писателя ввели в медикаментозный сон.

Лукьянова попросила, чтобы журналисты и сочувствующие не донимали ее звонками. "Пожалуйста, не звоните мне для того, чтобы узнать, как дела. Вообще, звоните мне только в случае крайней необходимости. Лучше пишите. Продолжайте писать добрые слова, пожелания, тёплые воспоминания – все, что будет поддерживать. Если сообщение прочитано, оно прочитано ему", - заявила Лукьянова.

Дмитрий Быков(2019)|Фото: facebook.com/BykovDmitriyLvovich/?tn-str=k*F

Супруга Быкова благодарит всех, кто вызвался помочь деньгами, врачами и всем остальным. "Врачи Уфы всегда на связи с Москвой и Минздравом, они делают все, что могут. Как только будет нужна какая-то помощь, мы обязательно дадим знать", - резюмировала Лукьянова.

На своей странице в Facebook она также просит "оставить в покое мать Быкова".

Писателю стало плохо по время полёта из Екатеринбурга в Уфу. Сигнал о помощи поступил с борта в 12.33 16 апреля. Самолет приземлился в аэропорту только через полчаса, в здравпункте Быков был в 13.13. К врачам писателя доставили в возбужденном состоянии: он размахивал руками, вскоре ему с трудом сделали ЭКГ. Его держали 5 человек. После здравпункта пострадавшего сразу отправили в больницу. Позже его ввели в медикаментозную кому. Сегодня на помощь уфимским коллегам из Москвы вылетели сотрудники госпиталя имени Бурденко.

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Жена Дмитрия Быкова: Он просто немного переработал - отдохнёт и вернётся в строй

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Теги: Дмитрий Быков, госпитализация, искусственная кома, отёк мозга



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Развитие сюжета:

Ранее 18.04.2019 13:41 Мск Минздрав Башкирии: писатель Быков остаётся в стабильно тяжёлом состоянии

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Ранее 18.04.2019 11:09 Мск К Дмитрию Быкову, находящемуся в коме, вылетели медики из госпиталя имени Бурденко
Ранее 17.04.2019 20:00 Мск Писателя Быкова ввели в искусственную кому
Ранее 17.04.2019 12:31 Мск Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе с отёком мозга

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