Жена Дмитрия Быкова: Он просто немного переработал - отдохнёт и вернётся в строй

Жена писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в коме в больницы Уфы, Ирина Лукьянова на официальной странице литератора в Facebook прокомментировала состояние здоровья супруга, передаёт корреспондент Накануне.RU. "Он пока что спит, но я уверена, что он все слышит", - написала Лукьянова. По ее мнению, Быков просто перетрудился: "Просто немного переработал - отдохнёт и вернётся в строй".

Напомним, Быков накануне был госпитализирован по прилету в Уфу из Екатеринбурга. Врачи подозревали инсульт, но этот вариант не подтвердился и писателя ввели в медикаментозный сон.

Лукьянова попросила, чтобы журналисты и сочувствующие не донимали ее звонками. "Пожалуйста, не звоните мне для того, чтобы узнать, как дела. Вообще, звоните мне только в случае крайней необходимости. Лучше пишите. Продолжайте писать добрые слова, пожелания, тёплые воспоминания – все, что будет поддерживать. Если сообщение прочитано, оно прочитано ему", - заявила Лукьянова.

Супруга Быкова благодарит всех, кто вызвался помочь деньгами, врачами и всем остальным. "Врачи Уфы всегда на связи с Москвой и Минздравом, они делают все, что могут. Как только будет нужна какая-то помощь, мы обязательно дадим знать", - резюмировала Лукьянова.

На своей странице в Facebook она также просит "оставить в покое мать Быкова".

Писателю стало плохо по время полёта из Екатеринбурга в Уфу. Сигнал о помощи поступил с борта в 12.33 16 апреля. Самолет приземлился в аэропорту только через полчаса, в здравпункте Быков был в 13.13. К врачам писателя доставили в возбужденном состоянии: он размахивал руками, вскоре ему с трудом сделали ЭКГ. Его держали 5 человек. После здравпункта пострадавшего сразу отправили в больницу. Позже его ввели в медикаментозную кому. Сегодня на помощь уфимским коллегам из Москвы вылетели сотрудники госпиталя имени Бурденко.