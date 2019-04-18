"Мы вынуждены свои интересы защищать": чем Россия ответила на новые санкции Украины

Россия приняла ответные меры на действия Украины, которая расширила список запрещенных для импорта российских товаров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Напомним, на прошлой неделе украинское правительство расширило санкции против России. Однако в Евросоюзе не поддержали "азовский пакет" антироссийских санкций, предложенный Украиной.

Сегодня Медведев заявил, что Россия ответила.

"Мы вынуждены свои интересы защищать, я подписал постановление Правительства на эту тему", - приводит слова премьера РИА Новости.

Известно, что с 1 июня Россия будет поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям, также Москва запрещает ввоз украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. Дмитрий Медведев отметил, что за прошлый год Украина поставила таких товаров на 250 млн долларов.

Напомним, недавно госсекретарь США Майк Помпео потребовал дополнительных санкций для России из-за "давления на Украину".