18 Апреля 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Тюменские чиновники сделали жесткое заявление о незаконной рубке деревьев: "Найдем и накажем всех"

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов сделал эмоциональное заявление, предупредив всех, кто попробует незаконно срубить хоть одно дерево на территории города. Как передает корреспондент Накануне.RU, предупреждение прозвучало во время заседания думской комиссии по градостроительству и землепользованию.

По информации мэрии, с начала года был выявлен факт незаконного сноса зеленых насаждений, а именно 2 тыс. деревьев-порослей. Как заявил заместитель главы, реакция будет во всех без исключения случаях очень жесткой.

"Наша задача, чтобы выявить виновных во всех случаях и добиться наказания и взыскания ущерба. Я, может быть, эмоционально говорю, но тема заслуживает всеобщего внимания. Кому еще в голову придет в этом городе незаконно рубить деревья – мы всех выявим и всем накажем! Я еще раз подчеркну, мы добьёмся того, чтобы люди за это поплатились в установленном законом порядке", – заявил Перевалов.

По его словам, ущерб от сноса деревьев очень существенный и администрация будет проходить все судебные инстанции.

"Ущерб таков, что в 100% случаев такие действия приводят к банкротству предприятий и прекращению деятельности. Мы не остановимся перед этим", – пригрозил чиновник.

Отметим, что согласно официальному отчету, в 2016 году на территории Тюмени выявлено 11 фактов незаконной рубки зеленых насаждений, в 2017 – 16 фактов, в 2018 – 22 факта. В первом квартале 2019 года выявлен 1 факт незаконной рубки зеленых насаждений.

Количество денежных средств, поступивших в бюджет города Тюмени в качестве платы за вынужденный снос зеленых насаждений (по порубочным билетам), за 2018 год составило 110 796 524 рублей, за 1 квартал 2019 года - 802 248 рублей. Количество денежных средств, поступивших в бюджет Тюмени в качестве платы за незаконную рубку зеленых насаждений, за 2018 год составило 312 254 рублей, а за 1 квартал 2019 года – 7 857 рубля.

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Тюменские чиновники сделали жесткое заявление о незаконной рубке деревьев: "Найдем и накажем всех"

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Теги: Павел Перевалов, незаконная рубка деревьев



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