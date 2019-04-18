В ФСБ сообщили о возвращении в Европу 1,5 тысяч боевиков

В Евросоюз с Ближнего Востока приехали порядка 1,5 тысячи боевиков, чтобы продолжить террористическую деятельность. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

По его словам, иностранные боевики остаются главным инструментом международных террористических структур, передает РИА Новости.

Ранее в ФСБ РФ заявляли, что террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока. Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, провинции, граничащие с Таджикистаном и Туркменистаном.

Бортников подтвердил, что боевики сумели организовать свои силы по сетевому принципу. Ячейки расползаются за пределы Ближнего Востока в Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию. Крупные формирования уходят в глубь африканского континента, уточнил глава ФСБ.