18 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале накажут предпринимателя, который содержит дикого кабана в контактном зоопарке

На Южном Урале накажут предпринимателя, который содержит дикого кабана в контактном зоопарке. В ходе проверки были выявлены нарушения ветеринарного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"Животное содержится в индивидуальном вольере, доступ посетителей и посторонних лиц к нему не ограничен. Кормление животных доступно всем желающим. При проверке на животных владелец контактного зоопарка не представил ветеринарные сопроводительные документы, на территории хозяйства отсутствует площадка для биотермического обеззараживания навоза", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Теперь предпринимателю грозит административная ответственность. Кроме того, ему выдано ветеринарно-санитарное предписание со сроками устранения недостатков.

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На Южном Урале накажут предпринимателя, который содержит дикого кабана в контактном зоопарке

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Теги: кабан, зоопарк, контактный зоопарк,



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