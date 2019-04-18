18 Апреля 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

В Пермском крае ужесточили наказание для "зайцев"

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании приняли изменения в отдельные законы Прикамья. В частности, одна из инициатив касалась увеличения штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

Теперь сумма штрафа для безбилетников вырастет почти в десять раз - со 100 до 1000 рублей. В случае повторного нарушения штраф составит 2000 руб.

Законопроект не поддержала фракция ЛДПР.

"На мой взгляд, такое увеличение штрафов ничем не обосновано и ударит по социально незащищенным слоям населения", - прокомментировал инициативу депутат Александр Григоренко.

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В Пермском крае ужесточили наказание для "зайцев"

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Теги: штраф, безбилетник, плата за проезд



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