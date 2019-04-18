Роспотребнадзор исследует качество воздуха в уральском городе, где сошла цистерна с бензином

Роспотребнадзор держит на контроле качество атмосферного воздуха в уральском городе Березовском, где случился сход цистерны с бензином.

Напомним, сегодня ночью при перегоне на ведомственных железнодорожных путях произошел сход цистерны с бензином и утечка топлива. Для недопущения его возгорания пожарные провели пенную атаку.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в связи с данной аварийной ситуацией было организовано исследование качества атмосферного воздуха на границе ближайшей к месту аварии жилой застройки - в микрорайонах Новоберезовский и Изоплит.

"Проведенные исследования показали отсутствие превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что держат ситуацию на контроле.