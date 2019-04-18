В Ростехнадзоре назвали самую частую причину аварий в нефтегазовом комплексе

Количество аварий на объектах нефтегазового комплекса растет, признали в Ростехнадзоре. Однако чаще всего такие случаи связаны не с техническими нарушениями, а с человеческим фактором, сообщило руководство ведомства на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"По объектам нефтегазового комплекса мы видим рост, но авария аварии рознь. Когда начинаем разбираться, оказывается, там были несанкционированные врезки и механическое воздействие. То есть аварии возникают не по технической причине, а из-за обычной халатности", - пояснил заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Трембицкий, говоря об авариях на нефтегазопроводах.

При этом в ведомстве опровергли сведения о якобы растущем числе аварий на нефтеперерабатывающих заводах.

"Мы не видим системной проблемы. Пока это индивидуальные случаи, и почти везде присутствует человеческий фактор", - добавил глава Ростехнадзора Алексей Алешин.