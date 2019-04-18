"В черном-черном городе..." Бухта Врангеля в Приморье опять почернела

Бухта Врангеля в Приморье снова почернела – местные жители выкладывают фото и видео, где "отчетливо заметно, что в море плавает черная субстанция". Проблему признал Росприроднадзор, накануне, 17 апреля, стало известно, что ведомство проводит проверку и ищет виновных, хотя ранее официальные ведомства называли сведения очевидцев о загрязнениях "фейками".

Предполагается, что бухта "почернела" от, возможно, незаконной перевалки угля, эко-активисты сообщают, что якобы ночью идет перегрузка угля в усиленном режиме, пока никто не видит нарушений, а утром пыль оседает в воду.

"Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора возбудило административные дела по факту причинения ущерба окружающей среде, ведутся проверки стивидорных организаций, занимающихся открытой перевалкой угля вблизи бухты", - пишет политический деятель Никита Исаев в своем профиле в социальной сети.

В комментариях он просит приморцев рассказать и о других проблемах, обещает в скором времени посетить край. Одни пользователи в комментарии к посту предлагают решить вопрос с "очернением" бухты походом к Владимиру Путину, другие сомневаются, что это что-то даст, и вряд ли он не знает об экологической катастрофе, которая случилась в Приморье еще несколько лет назад.

г. Находка, фото Т. Корчевной

Проблема заключается в том, что построенные в советское время порты не были предназначены для погрузки угля, а были предназначены для "генеральных" грузов, таких как лес и рыба. Сегодня рынок заставляет продавать российский уголь, он стал востребован в странах АТР (в Китае, Японии, Южной Корее, Малайзии и других). Однако нет "дождевательных установок", пылезащитных экранов, не возведены специальные ангары, где должна проводиться перевалка угля, строить такие укрытия проблематично, опять же потому, что порты для этого не были предназначены изначально. Советским портам нужна модернизация, но погрузки угля уже несколько лет загрязняют не только бухту, но и прибрежные районы.

Сообщения о черной воде появились в соцсетях и СМИ еще несколько лет назад, а в марте 2018 года широко разошлись любительские видеоролики, на которых запечатлены черные волны в Бухте Врангеля. "Новые известия" писали, что власти региона знают о проблеме, но не предпринимают никаких мер.

Эколог Евгений Усов в своем блоге рассказал, что власти назвали эти ролики "фейком" при условии, что кадры, на которых видно, как по "черному" морю ходят буксиры и разгоняют уголь струями воды, не только появились в сети, но даже попали в официальные СМИ. Например, об этом писали "Новости Владивостока" на VL.RU. Тем не менее, и Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора тогда назвало видео с буксирами "фэйком".

"Тот ролик, который стал поводом для беспокойства широкой общественности, где показан черный лед, буксиры, которые что-то смывают, это откровенный фейк. Может быть, это было три года назад. Мы сейчас собираем пробы, чтобы специализированная лаборатория идентифицировала, чье это. Нужно привлечь к ответственности нарушителей. Там море голубое, пароходов нет", — писало РИА "Новости" в прошлом году.

При этом общественники не ленились доехать до бухты и заявляли, что море до сих пор "черное", а рыба в водоемах периодически мрет, гибель рыбы в Находке на озере Лебяжье в 2018 году заснял на видео местный житель, оно также есть в сети. На самом деле приморцы из Находки, Посьете, Ванино уже не первый год выступают против открытой перевалки угля, они объясняют, что "угольный бум" стал отличной возможностью для быстрого заработка без затрат на защиту окружающей среды и здоровья человека. Вероятно, угольщики торопятся в попытках заработать, а власть закрывает на это глаза.

Однако на днях Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора все же начало устанавливать виновных в загрязнении акватории и береговой полосы пляжа Прикумский в Находкинском городском округе, об этом сообщает пресс-служба управления.

Как отмечают в ведомстве, 10 апреля специалисты Росприроднадзора в ходе проверки стивидорных компаний в Находке на поверхности акватории бухты Врангеля в районе пляжа Прикумский обнаружили черную пленку, ей же был покрыт пляж.

Лабораторный анализ проб загрязнений показал, что нормативы качества воды по содержанию взвешенных веществ превышены в 14,4 раза, нефтепродуктов в 40 раз.

Фото Гринпис

Люди, проживающие рядом с терминалами, рассказывают, что выбирали себе дом в экологически чистом районе – пляж, лесопарк, санатории. Сейчас уже более двух лет они живут в зоне, пораженной угольной пылью, продать квартиры не могут – они обесценились, во многом упали в цене из-за черного слоя пыли, который попадает даже в квартиры, не говоря уже о детских площадках во дворе. Как пишет в блоге эколог Евгений Усов – у людей начались затяжные бронхиты и пневмонии. Жители пораженного экологической катастрофой района писали и президенту, и в Росприроднадзор, и полпреду Юрию Трутневу, в ответах значится, что "жилье пригодно для проживания" – с точки зрения аварийности да, соглашаются жители "черных" районов, но качество окружающей среды ставит семьи с детьми на грань выживания.

Интересно, что о проблеме президент знает лично, и еще в 2017 году тему осветили федеральные СМИ. 15 июня 2017 года во время "Прямой линии" к Владимиру Путину обратился местный подросток Андрей Боль. СМИ пестрили трогательными заголовками "Ребенок из Приморья спросил у Путина про угольную пыль из порта Находка" (Регнум). "Ничего хорошего в этом нет. Надо посмотреть, как организована работу в порту. Так сложилось исторически. Давайте посмотрим, кому принадлежит этот порт, и как там организована работа. Постараемся отреагировать таким образом, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован. Андрюш, мы с тобой вместе посмотрим", – ответил глава государства.

Бухта открыта экспедицией Василия Бабкина на паровой шхуне "Восток" в 1860 году, названа Бабкиным в честь русского мореплавателя Бернгарда Врангеля.