18 Апреля 2019
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Политика Челябинская область Уральский ФО

Текслера опять зовут на митинг против Томинского ГОКа

Врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера активисты "Стоп-ГОКа" пригласили на митинг протеста против планов строительства Томинского горно-обогатительного комбината под Челябинском. Фото приглашения организаторы мероприятия разместили на странице в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.
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Очередной митинг "стоп-гоковцы" согласовали с городской администрацией 21 апреля на площадке у ДК им. Колющенко. Туда и зовут врио губернатора послушать доводы против ГОКа, который строится "Русской медной компанией" (РМК). На сегодняшний день Алексей Текслер очень осторожно заявлял, что, безусловно, знает и наслышан о проблеме и наличии протестных настроений, однако никаких оценок он не выносил и не давал.

На 20 апреля активистами "Стоп-ГОКа" запланировано еще одно мероприятие – автопробег с соответствующей символикой и плакатами. Периодически активисты движения проводят одиночные акции-пикеты прямо под стенами резиденции Текслера, реакция чиновников на них неизвестна

В конце марта мы рассказывали, что активисты "Стоп-ГОКа" уже приглашали Текслера на свою акцию, губернатор тогда не пришел на мероприятие.

Алексей Текслер, врио губернатора,(2019)|Фото: Накануне.RU

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Текслера опять зовут на митинг против Томинского ГОКа

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Теги: Алексей Текслер, Стоп-ГОК, Русская медная компания



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