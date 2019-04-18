"Больше ажиотажа, чем тяжелой аварии", - замглавы Ростехнадзора о пожаре на Московском НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) восстанавливается после возгорания печи установки каталитического крекинга, на предприятии продолжается пуско-наладочные работы. Об этом заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Трембицкий рассказал на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Причина аварии понятна – был прорыв змеевика, в печи произошло возгорание. Плохо отработали службы, которые должны были следить за диагностикой и вовремя останавливать печь. Это не техническое нарушение, а человеческий фактор", - сообщил замглавы Ростехнадзора.

Сейчас на заводе продолжаются восстановительные, пуско-наладочные работы, добавил Александр Трембицкий.

"Если говорить откровенно, то больше было ажиотажа, чем тяжелой аварии", - заключил представитель ведомства.

В Ростехнадзоре не смогли назвать сумму штрафов привлеченных к ответственности за аварию на НПЗ должностных лиц.

Напомним, 17 ноября на заводе в Капотне загорелась печь установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов. Горожане отмечали, что огонь и дым было видно даже из отдаленных районов города. Вместе с тем Мосэкомониторинг не зафиксировал роста концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин требовал закрыть на капитальный ремонт Московский НПЗ, потому что дальнейшая эксплуатация предприятия, по его мнению, угрожает жизни и здоровью москвичей.