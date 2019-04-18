Первые резиденты уральского туристического кластера "Гора Белая" появятся в апреле

Первые соглашения с будущими резидентами уральского кластера "Гора Белая" планируется подписать на форуме "Большой Урал", который пройдет в Екатеринбурге 25-26 апреля. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Подробно о мерах по развитию современной конкурентоспособной туристской индустрии в Свердловской области доложила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

"На 2019 год здесь запланировано завершение разработки технических требований для проектирования и строительства горнолыжной деревни, разработки эскизных проектов размещения новых спортивных объектов, разработки мастер-плана по развитию природного парка "Река Чусовая". Ведется работа по включению проекта развития кластера в соответствующую федеральную целевую программу, разрабатываемую Ростуризмом", - рассказала Казакова.

В бюджете региона на текущий год запланировано 20 млн руб. на ремонт и благоустройство объектов туристского показа и достопримечательностей в муниципалитетах, отбор на предоставление субсидий уже стартовал.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на заседании правительства сообщил, что благодаря этим мерам поддержки, а также работе по использованию существующего туристского потенциала, с 2015 по 2018 годы турпоток в город увеличился на 24% и составил 230 тысяч человек, кроме того, создано более 300 рабочих мест.

Ранее Евгений Куйвашев дал поручение по созданию туристского кластера на базе существующего горнолыжного курорта на горе Белой в Горнозаводском округе Среднего Урала. Уже принято решение о создании управляющей компании "Гора Белая". Планируется, что создание автономной некоммерческой организации "Управляющая компания туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" позволит перевести реализацию проекта в практическую плоскость. Между правительством региона и управляющей компанией будет заключено соглашение о взаимодействии, а затем УК приступит к непосредственной работе с резидентами, которые получат возможность получения статуса участника проекта.