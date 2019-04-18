РФС оштрафовал "Арсенал" за оскорбления болельщиков в игре с "Уралом"

Российский футбольный союз применил санкции к "Уралу" и "Арсеналу" после их недавнего матча в чемпионате страны. В среду, 17 апреля, в Доме футбола в Москве прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета.

Напомним, встреча "Арсенал" - "Урал" прошла в минувшую субботу в Туле. Матч завершился со счетом 0:0.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, за скандирование зрителями оскорбительных выражений "Арсенал" оштрафован на 40 тысяч рублей. Кроме этого, за "фол последней надежды" защитник "Урала" Михаил Меркулов дисквалифицирован на один матч чемпионата России по футболу. Напомним, в той встрече игрок уральцев получил прямую красную карточку на 76-й минуте и был удален с поля.

Примечательно, что в мае "Арсенал" и "Урал" проведут еще один матч - на этот раз в рамках Кубка России. Игра также состоится в Туле. В первой их кубковой встрече победу праздновала команда из Екатеринбурга.