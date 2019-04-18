Шестуна перевели из СИЗО в больницу

18 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России

Шестуна перевели из СИЗО в больницу

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна перевели в 20-ую городскую клиническую больницу Москвы, сообщает ФСИН России.

Ему проведут медицинское обследование. Ранее супруга Шестуна сказала РИА Новости, что ее муж потерял сознание во время проведения с ним следственного действия.

По ее словам, Шестун объявил голодовку почти 70 дней назад.

В феврале экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун совершил попытку суицида. По словам самого Шестуна, он прибегнул к таким мерам после "произвола властей". Он рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали.

Напомним, у экс-главы Серпуховского района Подмосковья, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Также, по данным следствия, Шестун владел двумя базами отдыха на 274 млн руб. и 22 автомобилями стоимостью почти 27 млн руб. В личном пользовании семьи чиновника находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача. По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей.

Ранее супруга Шестуна назвала "наглым и циничным очернением" сведения об имуществе на 10 млрд рублей. По ее словам, прокуратура даже не проводила официальных проверок.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шестуна перевели из СИЗО в больницу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр шестун, больница



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.02.2019 17:59 Мск У Шестуна обнаружено еще незаконное имущество на сумму свыше 425 млн рублей
Ранее 12.02.2019 18:20 Мск Шестуна сильно избили, он пытался покончить с собой
Ранее 11.02.2019 16:07 Мск Следствие просит суд в Москве продлить арест Шестуну
Ранее 05.02.2019 21:02 Мск Бывшему подмосковному чиновнику Шестуну предъявили еще одно обвинение в получении взятки
Ранее 23.01.2019 12:24 Мск Семья Шестуна просит Путина обратить внимание на "беспредел" вокруг дела экс-чиновника
Ранее 18.01.2019 14:37 Мск Следствие получило доказательства владения Шестуном и его сообщниками имущества на 2,2 млрд руб.
Ранее 15.01.2019 14:05 Мск У арестованного экс-главы Серпуховского района нашли имущество на десять миллиардов рублей
Ранее 25.10.2018 14:12 Мск ФСИН заявила, что на Шестуна не нападали в СИЗО
Ранее 27.08.2018 12:36 Мск Против главы Серпуховского района Подмосковья завели еще одно уголовное дело
Ранее 10.08.2018 15:25 Мск Откуда миллионы? Следствие ищет источники доходов арестованного главы Серпуховского района Подмосковья
Ранее 15.06.2018 08:58 Мск Глава Серпуховского района Подмосковья‍ арестован на два месяца
Ранее 14.06.2018 10:13 Мск СМИ: Главу Серпуховского района задержали из-за событий 10-летней давности
Ранее 13.06.2018 18:40 Мск Адвоката главы Серпуховского района не пускают на обыск
Ранее 13.06.2018 11:33 Мск Задержан глава Серпуховского района Подмосковья
Ранее 20.04.2018 15:56 Мск Глава Серпуховского района пожаловался Путину на давление подмосковных чиновников. В Кремле обещали разобраться

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1312

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети