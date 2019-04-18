Шестуна перевели из СИЗО в больницу

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна перевели в 20-ую городскую клиническую больницу Москвы, сообщает ФСИН России.

Ему проведут медицинское обследование. Ранее супруга Шестуна сказала РИА Новости, что ее муж потерял сознание во время проведения с ним следственного действия.

По ее словам, Шестун объявил голодовку почти 70 дней назад.

В феврале экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун совершил попытку суицида. По словам самого Шестуна, он прибегнул к таким мерам после "произвола властей". Он рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали.

Напомним, у экс-главы Серпуховского района Подмосковья, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Также, по данным следствия, Шестун владел двумя базами отдыха на 274 млн руб. и 22 автомобилями стоимостью почти 27 млн руб. В личном пользовании семьи чиновника находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача. По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей.

Ранее супруга Шестуна назвала "наглым и циничным очернением" сведения об имуществе на 10 млрд рублей. По ее словам, прокуратура даже не проводила официальных проверок.