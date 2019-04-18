Боевики убили 14 человек возле порта "Пояса и пути" в Пакистане

14 человек были похищены и убиты при нападении на автобус в Пакистане близ построенного при китайской помощи глубоководного порта Гвадар. Кроме того, несколько человек были похищены. Как передаёт South China Morning Post, ответственность за это преступление пока никто не взял.

Регион Западный Белуджистан богат минеральными ресурсами, а порт Гвадар имеет стратегическое значение для Китая, так как даёт доступ к Индийскому океану из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Однако здесь действует немало террористических и сепаратистских группировок.

Пока неясно, по какому принципу террористы отбирали жертв: сепаратисты-белуджи периодически нападают на иностранцев и выходцев из других регионов Пакистана, а мишенями исламистов зачастую становятся мусульмане-шииты.

Премьер-министр Имран Хан осудил это нападение и поручил силовикам приложить все усилия для установления и наказания всех, кто за ним стоял. Неизвестно, были ли среди пассажиров автобуса китайцы, однако граждане КНР в Пакистане иногда становятся жертвами терактов, так, например, двое китайцев были похищены и убиты в Белуджистане в 2017 г.