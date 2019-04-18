18 Апреля 2019
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Пермский пороховой завод сократил 95 работников

"Пермский пороховой завод" с 1 апреля сократил 95 работников, сообщает "Ъ" со ссылкой на собственный источник. Будут ли сокращены остальные работники пока неизвестно.

"Кто-то предупрежден о сокращении, но, например, находится на больничном, сколько в итоге людей будет сокращено фактически пока непонятно", - сообщает издание.

Как сообщало ранее Накануне.RU, 29 декабря в службу занятости от Пермского порохового завода поступили сведения о проведении оргштатных мероприятий и сокращении шести человек с 13 марта 2019 г. и 142 человек с 1 апреля 2019 г.

Причиной такого решения на предприятии назвали уменьшение объемов работ и заказов.

По информации минсоцразвития края, из общего числа работников, попадающих под сокращение 38 человек - пенсионного возраста, 16 человек предпенсионного возраста. Для 110 высвобождаемых работников имеются вакансии, которые соответствуют их специальностям и образованию, в том числе с возможностью повышения уровня квалификации.

В минпромторге края сокращение называли "незначительным".

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Пермский пороховой завод сократил 95 работников

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Теги: пермский пороховой завод, работники, сокращение



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