В Госдуму внесен проект об ипотеке под 6% годовых для многодетных

В Госдуму внесен проект закона о субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми. Ставка для заемщика должна составить 6% годовых, передает корреспондент.

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Сегодня субсидирование производится на основании постановления Правительства. Субсидия распространяетсяна покупку жилья на первичном рынке. Автор проекта, депутат Госдумы Тамара Плетнева, считает, что социальная значимость меры требует регулирования на уровне закона, а не подзаконного акта.

"Значимым положением законопроекта является норма о возможности направления соответствующих денежных средств также на приобретения жилья на вторичном рынке. Реализация законопроекта позволит большему количеству семей реализовать свое право на жилище, используя существующие правовые механизмы", - говорится в пояснениях к проекту.