Ямальская "дочка" "Корпорации развития" на банкротных торгах пытается продать турбины ТЭС "Полярная"

Энергетическая компания "Урал промышленный - Урал полярный" выставила на торги в рамках процедуры банкротства оборудование недостроенной ТЭС "Полярная". В составе лота - 30-летние турбины Siemens, которые так и не были использованы в проекте. В состав лота наряду с турбинами входит другое имущество и реализовано оно будет по гораздо более низкой цене, чем когда-то закупалось, передает корреспондент Накануне.RU.

Банкротные торги объявлены на площадке Российского аукционного дома. В лот, стоимостью 2,69 млрд руб.,вошло оборудование, закупленное ЭК "Урал промышленный – Урал Полярный" (на 75% подконтрольна Galileo Investments S.A., на 25% - "Корпорации развития") для запуска ТЭС "Полярная" в Ямало-Ненецком автономном округе. В перечне: автотрансформатор, два водогрейных котла, воздушно-конденсационная установка, котлы-утилизаторы, конденсационная паровая турбина MTD 40, трансформаторы, насосы и другое вспомогательное оборудование. Главные позиции лота - две газотурбинные установки Simens типа SGT-600 и две электрогенераторные газотурбинные установки.

Установки, напомним, были приобретены ЭК "Уп-Уп" в 2010 г. Одна из них стала оплатой Galileo Investments S.A. доли в уставном капитале энергокомпании. Установка оценивалась в 810 млн руб., однако по словам бывших сотрудников оборудование было устаревшим: год производства турбины - 1979-й, в 2009 г. ее демонтировала немецкая компания, как утратившую ресурс. Аналогичная история со второй турбиной, которая до поставки на ямальскую ТЭС проработала 30 лет. Причем, обе установки были закуплены у венгерской компании, которая до того момента никогда не занималась продажей турбин.

Официально в компании не раскрывали стоимость турбин, однако источники заявляли, что б\у установки обошлись в полтора раза дороже, чем новые - в, порядка, 40 млн евро. При этом, старым установкам требовался ремонт, модернизация и реконструкция стоила еще около 17 млн евро. Таким образом, по текущему курсу, ЭК "Уп-Уп" потратила только на турбины около 3,7 млрд руб. Две новые турбины Simens более позднего года выпуска в те годы можно было приобрести за 12,6 млн евро.

Неизвестно, сколько денег было потрачено на закупки оборудования для ТЭС, однако сумма в разы превышает цену, установленную на торгах. В целом под проект были привлечены 330 млн евро от Чешского банка, второй кредит от Международного финансового клуба на 1,5 млрд руб. потребовал выделения госгараний Ямалом. Залогом по нему стали акции другого актива "Корпорации развития" - завода в ХМАО "Полярный кварц". На выкуп акций "КР" потратила 130 млн руб.

Строительство ТЭС мощностью 286 МВт было включено в программу развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2012-2017 гг. Эксперты изначально ставили под сомнение целесообразность проекта: заявленная мощность превышала существующие потребности Салехарда. В конце 2015 г. к такому же выводу пришли ямальские власти, что и поставило крест на проекте, а вместе с ним - на курировавшей его энергетической компании, "Урал промышленный - Урал полярный" вошел в процедуру банкротства в 2016 г.

На торги вместе с турбинами и оборудованием выставлен мостовой опорный кран (21,9 млн руб.) и металлические контейнеры (576 тыс. руб.). Как сообщало Накануне.RU, сам участок под ТЭС тоже сдается в аренду. Ранее ЭК продала свою дебиторскую задолженность в размере 100 млн руб. за десятую часть от ее физического объема.

При этом конкурсный управляющий ЭК "Уп-Уп" предлагал отказаться от иска к чешской PSG-International a.s. - подрядчику строительства ТЭС. Исковые требования - 1,5 млрд руб., но российские суды приняли решение направить дело в Вену по подсудности. На разбирательство в международном суде у банкротящейся компании нет денег.

Добавим, что на грани банкротства оказалась и сама "Корпорация развития": в суд обратились компании, выкупившие долги структуры у тюменского "Мостостроя-12". В апреле суд принял решение о приостановке производства по делу в связи с пересмотром решения о выплате 2 млрд руб. мостостроителям.