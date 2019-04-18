В московский офис "Росбалта" пришли сотрудники угрозыска

В московский офис информагентства "Росбалт" пришли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщается на сайте издания, люди в штатском представились сотрудниками московского уголовного розыска. По их словам, они должны осмотреть помещение в рамках некоего уголовного дела.

Отмечается, что группа из семи человек фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис.

В 2015 году Роскомнадзор вынес предупреждение "Росбалту" за призывы к совершению преступлений по мотивам политической ненависти, а также разжигание национальной розни.

За 2018 год редакция вынуждена была дать три опровержения по разным материалам.