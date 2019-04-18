Воронежский губернатор провел большую пресс-конференцию. Диалог был прямой.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев провел большую пресс-конференцию для представителей региональных и федеральных средств массовой информации, передает корреспондент Накануне.RU. Глава региона акцентировал, что готов откровенно отвечать на любые вопросы и сразу предложил перейти к диалогу.

Местные журналисты попросили губернатора прокомментировать запрет на движение транзитного большегрузного транспорта по трассе М-4 «Дон» в районе села Лосево Павловского района. Александр Гусев сказал, что местные организации от этого решения не пострадают. "Речь не идет о запрете всего транспорта. Мы говорим именно о транзитных большегрузах. У наших предприятий такого транспорта нет. Поэтому я не думаю, что это коснется местных жителей и предпринимателей. Это мера вынужденная. На участке плотный трафик, что доставляет неудобство и транзитным пассажирам, и жителям региона. Мы долго думали, соглашаться ли с предложением Автодора. Сегодня решение приняли, подтвердили, что будем этим заниматься. Постараемся не допустить попадания большегрузов на муниципальные и областные дороги. Будет организован весовой контроль. Посты перед этим участком в Бобровском и Павловском районах будут установлены", - сказал губернатор.

Многих журналистов интересовал вопрос, касающийся ситуации вокруг особой экономической зоны промышленного типа «Центр». Глава региона рассказал, что поставил задачу завершить строительство инфраструктуры в ОЭЗ в 2020 году. "Сейчас на ОЭЗ есть 12 потенциальных резидентов, но ясно, что не все они окажутся в финале. Я поставил задачу встретиться в ближайшее время со всеми", - заявил губернатор.

Относительно проводимой в регионе «мусорной реформы», губернатор рассказал о том, что в области количество зон, в которых будут действовать региональные операторы по обращению с отходами, может быть увеличено с 8 до 15. "Мы нашли партнеров в лице немецкой компании. Подписали тройственное соглашение между Минприроды РФ, правительством региона и немецкой стороной. Немцы нам подсказывают свое видение этой реформы, какое количество полигонов и мусоросортировочных заводов построить в Воронежской области. Можно оставить и 32, как есть сейчас. Но во многих районах это просто свалки, а надо сделать полноценный полигон. Будем искать баланс между затратами на вывоз мусора и затратами на строительство полигонов. Удвоим количество кластеров и региональных операторов по обращению с отходами", – сообщил глава региона.

По словам Александра Гусева, пока реформа проходит гладко и «негативной ситуации не возникает». Глава региона отметил, что у населения и некоторых депутатов есть вопросы, насколько правильно рассчитаны тарифы на вывоз мусора. Александр Гусев пообещал, что эти данные будут неоднократно проверять. "Есть некоторые стенания коммерческого сектора. Что они не понимают, откуда берутся такие цифры. Это, скорее всего, те люди, которые, извините за выражение, «в теньке сидели» все предыдущие годы и никогда не платили за мусор. Вот они бросали на мусоросборник управляющей компании и ни одной копейки никогда не платили за вывоз собственного мусора. А теперь, когда их отлучили, они кричат, как же это дорого. Ну, меньше отходов образовывайте тогда, уважаемые друзья! С коммерческим сектором разговор будет жесткий. Платить нужно полным рублем за все количество отходов, который вы генерируете", – предупредил Александр Гусев.

Журналисты интересовались - каким образом областные власти намерены улучшать жизнь в селах. Губернатор считает, что дороги и интернет – два ключевых фактора, которые важны для развития малых населенных пунктов. Кроме того, губернатор отметил, что в регионе продолжится строительство ФАПов, а районные центры будут переоснащаться, чтобы иметь возможность дублировать крупные медицинские учреждения Воронежа.

Интересовались представители СМИ перспективами «Факела», а также дальнейшей судьбой стадиона «Труд» в связи с якобы переездом команды на «Чайку». Губернатор заявил, что информация о якобы предстоящем строительстве элитных жилых комплексов не соответствует действительности. "Не знаю, кто вам эту информацию донес, что мы собираемся перейти на «Чайку». Это глупость. Вот тренировочный процесс на «Чайке», и то при условии, что это будет открытая тренировка для детей, которые учатся в муниципальных школах футбольных, – да. Если «Факел» готов так тренироваться, мы им эту площадку отдадим", – пояснил Александр Гусев. И добавил:" Многие говорят, что не надо сейчас тратить деньги на то, чтобы клуб оставался в первой лиге, давайте мы будем заниматься детским футболом. Когда подрастут наши футболисты местные, сформируем команду, способную играть в первой лиге, и тогда уже будем в нее выходить. Теоретически все правильно. За исключением того, что это 10 лет. Как будут болельщики о нас отзываться эти 10 лет, мы себе прекрасно отдаем отчет. Поэтому то, что детский футбол должен быть встроен в команду мастеров, у меня сомнений не вызывает. Это задача длительная. И интернат, наверно, будем организовывать для талантливых детей, чтобы заниматься с ними уже более предметно, – пояснил губернатор. – Но команда не должна уходить из первой лиги. А задача наша – болельщиков вернуть на стадион «Труд».

Спросили губернатора и об идее переноса гайд-парков из центра города в районы. Александр Гусев ответил, что переносить из центра Воронежа все гайд-парки, в которых общественники проводят митинги, не нужно. Глава региона допустил смену только двух локаций. "Советская площадь не подходит по формату, поскольку превратилась в место для семейного отдыха. Смысла там митинговать я точно никакого не вижу. Площадь у памятника Никитину – это временная мера, на нее можно пойти на период реконструкции проспекта Революции. В общем-то, и все, остальные места должны остаться. Я считаю неправильным проводить зонирование города – где можно митинговать, а где нет. Принцип «давайте мы куда-то уведем на окраины города» не работает в той логике, в которой преподносились эти изменения, что здесь якобы очень серьезные проблемы с обеспечением безопасности. С точки зрения безопасности центральная часть города, на мой взгляд, более предпочтительна, чем окраина . Не вижу смысла в переносе. Это мое мнение", - сказал губернатор.

Городские журналисты из СМИ Воронежа задали губернатору вопрос, который волнует тысячи воронежцев. Люди жалуются на неприятный запах на улице. "Что касается запаха в городе, то это Левобережные очистные сооружения, но они не всегда виноваты в этом. Возможно, жители чувствуют запах из канализационных колодцев. К сожалению, есть - я по-другому не назову этих людей либо организации – негодяи, которые сливают в промежуточные колодцы всякую дрянь. Это скорее всего отходы переработки масла. Сливают либо заводы, которые занимаются растительным маслом, либо предприятия, которые занимаются обслуживанием автомобилей. И мы видим, что эти масляные пятна с завидной регулярностью появляются на Левобережных очистных сооружениях, сразу убивает всю технологию, которая там есть. Я очень рассчитываю, что мы найдем этих негодяев и они не отделаются одним лишь делом об административном правонарушении. Надеюсь, дойдет до уголовного дела", - заявил глава региона.

Александр Гусев добавил, что ЛОС начали модернизацию оборудования.На пресс-конференции также прозвучали вопросы, касающиеся кадровой политики в областном правительстве, развития органического земледелия, реконструкции Центрального парка Воронежа и многие другие.