На ЧМК ночью несколько часов тушили пожар

Сегодня ночью на Челябинском металлургическом комбинате (входит в группу "Мечел") почти пяти часов тушили пожар.

Как говорится в сводке ЕДДС Челябинска, пожару был присвоен повышенный ранг пожарной опасности № 2.

"В результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация сварного шва трубы для подачи газа в доменную печь, с последующей утечкой газа и его загоранием", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован в 4 часа 5 минут 18 апреля. В результате инцидента никто не пострадал.