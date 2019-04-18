К Дмитрию Быкову, находящемуся в коме, вылетели медики из госпиталя имени Бурденко

К лечению писателя Дмитрия Быкова, которого экстренно госпитализировали в Уфе, вылетел десант медиков из московского госпиталя имени Бурденко, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом в своём Telegram заявил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"За ночь изменений не произошло Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова", - уточнил журналист.

Напомним, Быкову стало плохо по время полёта из Екатеринбурга в Уфу. Сигнал о помощи поступил с борта в 12.33 16 апреля. Самолет приземлился в аэропорту только через полчаса, в здравпункте Быков был в 13.13. К врачам писателя доставили в возбужденном состоянии: он размахивал руками, вскоре ему с трудом сделали ЭКГ. Его держали 5 человек. После здравпункта пострадавшего сразу отправили в больницу. Позже его ввели в медикаментозную кому, перевозить его в Москву пока не планируется.