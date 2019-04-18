18 Апреля 2019
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Уже в эту пятницу на площади 1905 года В Екатеринбурге пройдёт первая репетиция пеших колонн

Первая ночная репетиция пеших парадных колонн в рамках подготовки к предстоящему параду войск екатеринбургского гарнизона состоится в пятницу, 19 апреля, на площади 1905 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, перед Днем Победы состоится еще ряд тренировок парада войск.

Полномасштабные репетиции парада войск с привлечением техники в центре города состоятся 26 и 29 апреля, а также 3 и 7 мая (генеральная репетиция).

Автолюбителям необходимо иметь в виду, что на период прохождения техники движение автотранспорта будет перекрываться. Для всех видов транспорта.

Завтра движение в центре города перекроют с 20.00 до 04.00 по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев. Такие же перекрытия ожидаются 26 и 29 апреля, а также 3 и 7 мая.

24 апреля с 09.00 до 13.00 перекроют движение по улице Новосибирской второй, от улицы Палисадной до улицы Окружной; по улице Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской; по улице Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Палисадной; по улице Эскадронной, от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй.

С полным списком перекрываемых улиц можно ознакомиться на сайте мэрии.

Напомним, что традиционно в параде Победы в столице Урала принимают участие порядка 70 единиц различной современной боевой техники и более 2 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона

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Уже в эту пятницу на площади 1905 года В Екатеринбурге пройдёт первая репетиция пеших колонн

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Теги: екатеринбург, парад победы, репетиция



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