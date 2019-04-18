Балтфлот организовал наблюдение за кораблями НАТО в Балтийском море

Балтийский флот контролирует действия кораблей НАТО, зашедших в акваторию Балтийского моря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря 18 апреля.

Российскими военными организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", самолетов морской авиации.

В конце марта в Черное море направились три корабля НАТО: эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский - "Санта Мария". 14 апреля в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМФ США "Росс".

Корабль взяли под постоянный контроль береговые радиотехнические средства Черноморского флота. Кроме того, за действиями корабля следят патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс"