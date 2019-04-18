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Политика Приволжский ФО Пермский край

Депутаты Прикамья большинством голосов отклонили законопроект коммунистов о Знамени Победы

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании отклонили внесенный фракцией КПРФ законопроект "Об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае", передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом перед депутатами выступил депутат от КПРФ Владимир Корсун. Он сообщил, что в проекте уточняется само понятие "Копия Знамени Победы", регламентируется порядок его размещения и упорядочиваются случаи использования копии Знамени Победы в Пермском крае.

"Делается это в соответствии с федеральным законом о Знамени Победы, где органам власти субъектов дается право принятия нормативных актов о применении копии данного знамени во время торжественных мероприятий посвященных Дню Победы и другим событиям, связанных с Великой Отечественной войной. Подобные законы приняты и действуют уже на территории 53 субъектов РФ", - сообщил депутат.

Он отметил, что в соответствии с федеральным законом, Знамя Победы является особым символом нашего народа, а не просто флагом.

"На протяжении многого времени у нас экспонировалось не само знамя, а его дубликат. Поэтому, думаю, что было бы справедливо, чтобы все, кто интересуется историей, могли на мероприятиях видеть именно копию подлинного Знамени Победы, водруженного над рейхстагом 1 мая 1945 года", - подчеркнул парламентарий. Он заявил, что победа в Великой Отечественной войне - величайшее событие нашей истории, и что принятие закона особенно актуально в преддверии 75-летия празднования Победы.

Напомним, проектом закона предлагается в День Победы в обязательном порядке вывешивать на зданиях органов государственной власти Пермского края, наряду с государственным флагом РФ и флагом Пермского края, копии Знамени Победы.

Кроме того, проектом предлагается установить обязательное использование копии Знамени Победы во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и другим памятным датам, связанным с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проводимых органами государственной власти Пермского края.

Депутат напомнил, что в Перми уже происходили случаи, когда горожанам запрещали приносить на праздничные мероприятия флаги СССР и Знамя Победы. И отметил, что принятие закона позволит снять неопределенность при одновременном использовании флага РФ, Пермского края и Знамени Победы.

Профильный комитет законопроект не поддержал: было отмечено, что в настоящий момент действует федеральный закон об использовании копии Знамени Победы. В результате большинством голосов инициатива коммунистов была отклонена.

Депутат Владимир Корсун заявил, что в знак протеста покидает заседание заксобрания

"27 млн человек погибло. Мы предали сейчас нашу победу!" - гневно заявил парламентарий. Однако, после объявленного перерыва народный избранник все же вернулся на свое место.

Напомним, в прошлом году в Перми разгорелся скандал из-за запрета участвовать в шествии "Бессмертный полк" вместе со Знаменем Победы. Тех, кто пытался пронести 9 мая 2018 г. во время шествия "Бессмертного полка" Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Ранее координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия". Впоследствии суды отказались признать запрет экстремизмом.

В этом году общественники направили властям запрос о том, возможно ли нести в "Бессмертном полку" Знамя Победы. По словам главы краевого отделения "Сути времени" Павла Гурьянова, был получен ответ от администрации губернатора, в котором говорится, что Знамя Победы защищено профильным законом.

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Депутаты Прикамья большинством голосов отклонили законопроект коммунистов о Знамени Победы

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Теги: Знамя Победы, коммунисты, КПРФ, День Победы, 9 мая, заксобрание, Владимир Корсун



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